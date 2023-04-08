Украинские пограничники не дали вывезти в Молдову мощи 80 святых и церковные предметы – ГПСУ

В ГПСУ сообщили, что мужчина вез церковные предметы в Молдову якобы на праздник Фото: dpsu.gov.ua

Ковчег с мощами обнаружили в кабине грузовика Volvo. Также там нашли икону и храмовый аналой (высокий четырехугольный покрытый тканью столик, используемый во время богослужений).

"Как выяснили пограничники, гражданин Молдовы по поручению своего товарища из Одессы должен был перевезти все предметы через границу и доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты якобы на праздники. При этом ковчег небрежно перевозился, что привело к выпадению мощевиков из своих мест", – сообщили в ГПСУ.

Пограничники сообщили Службе безопасности Украины и Нацполиции о факте контрабанды (ст. 201 Уголовного кодекса Украины).

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