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Украинские пограничники не дали вывезти в Молдову мощи 80 святых и церковные предметы – ГПСУ

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В ГПСУ сообщили, что мужчина вез церковные предметы в Молдову якобы на праздник
В ГПСУ сообщили, что мужчина вез церковные предметы в Молдову якобы на праздник
Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники в пункте пропуска "Табаки" на границе с Молдовой не дали вывезти из Украины мощи 80 святых и другие церковные предметы. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 8 апреля.

Ковчег с мощами обнаружили в кабине грузовика Volvo. Также там нашли икону и храмовый аналой (высокий четырехугольный покрытый тканью столик, используемый во время богослужений).

"Как выяснили пограничники, гражданин Молдовы по поручению своего товарища из Одессы должен был перевезти все предметы через границу и доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты якобы на праздники. При этом ковчег небрежно перевозился, что привело к выпадению мощевиков из своих мест", – сообщили в ГПСУ.

Пограничники сообщили Службе безопасности Украины и Нацполиции о факте контрабанды (ст. 201 Уголовного кодекса Украины). 

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Молдова, Госпогранслужба, церковь, Одесская область, ГПСУ
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