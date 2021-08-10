В Белой Церкви семеро человек отравились в кафе

От работы в кафе отстранили пятерых сотрудников, которые работали без прохождения медосмотра Фото: depositphotos.com

В ходе расследования в заведении обнаружили ряд нарушений.

"Были не обеспечены надлежащие санитарно-гигиенические условия для хранения пищевых продуктов и изготовления блюд, а также обнаружена продукция с истекшим сроком реализации. Персонал допускали к работе без прохождения медицинского осмотра и обследования", - говорится в сообщении.

Деятельность кафе временно приостановили до устранения выявленных нарушений. От работы отстранили пятерых сотрудников, которые работали без прохождения медосмотра.