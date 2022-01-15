В Борисполе у граждан Узбекистана обнаружили поддельные паспорта. Они сказали, что купили их за $12 тыс.

"Вчера во время повторной проверки пассажиров, направлявшихся на авиарейс в Варшаву, пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили троих граждан Узбекистана, предъявивших поддельные паспортные документы Болгарии. В паспортах были заменены страницы с учредительными данными. Оказалось, что граждане Узбекистана по своим настоящим документам должны были следовать на авиарейс в Анкару, однако "передумали" и направились на рейс в Варшаву, но уже с поддельными паспортами", – говорится в сообщении.

Иностранцы заявили пограничникам, что купили поддельные документы у неизвестного лица в Украине за $12 тыс. Их привлекли к административной ответственности по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Также в полицию пограничники передали сообщение о признаках преступления, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Поддельные паспорта у иностранцев изъяли.