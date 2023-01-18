В Броварах упал вертолет, возник пожар – полиция

"Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о потерпевших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте", – написал он.

Спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила в комментарии "Суспільному", что вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуируют.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил в Telegram, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом. Он добавил, что есть пострадавшие.

"Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали", – написал он.