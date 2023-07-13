В Черниговской области автомобиль столкнулся с электричкой, погибли двое взрослых и двое детей – полиция

Авария произошла 12 июля около 21.00 вблизи пгт Куликовка, столкнулись электропоезд и легковой автомобиль.

"32-летний водитель, его 29-летняя жена и их восьмилетняя дочь погибли на месте", – говорится в сообщении.

Еще одного ребенка забрала скорая помощь, но ребенок умер в больнице.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).

"Предварительно известно, что водитель автомобиля двигался в направлении Нежина через железнодорожный переезд, оборудованный световой и звуковой сигнализацией, а также соответствующими дорожными знаками. Водитель проигнорировал запрещенные сигналы и отправился через переезд, в результате чего произошло столкновение с электропоездом сообщением "Чернигов – Нежин", – сообщили в полиции.

Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной военной администрации сообщил, что погибли мужчина 1991 года рождения, его жена 1994 года рождения и их дети 2014-го и 2021 года рождения.