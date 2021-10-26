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В Черновцах на ходу загорелась маршрутка – ГСЧС

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Пожар произошел утром 26 октября
Пожар произошел утром 26 октября
Фото: cv.dsns.gov.ua

В Черновцах утром 26 октября горела маршрутка. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в 8.48. По улице Степана Бандеры во время движения загорелся маршрутный автобус №12.

"На тот момент внутри транспортного средства находились водитель и три пассажира. Заметив огонь, водитель остановил автобус, люди самостоятельно вышли из маршрутки и вызвали спасателей", – говорится в сообщении.

В 9.05 спасатели потушили пожар. 

"Пламя уничтожило отсек двигателя и салон автобуса. Пострадавших и травмированных в результате пожара нет", – проинформировали в ГСЧС.

Причины возгорания пока не установлены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: пожар, ГСЧС, Черновцы, маршрутка
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