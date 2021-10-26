В Черновцах на ходу загорелась маршрутка – ГСЧС

Сообщение о пожаре поступило в 8.48. По улице Степана Бандеры во время движения загорелся маршрутный автобус №12.

"На тот момент внутри транспортного средства находились водитель и три пассажира. Заметив огонь, водитель остановил автобус, люди самостоятельно вышли из маршрутки и вызвали спасателей", – говорится в сообщении.

В 9.05 спасатели потушили пожар.

"Пламя уничтожило отсек двигателя и салон автобуса. Пострадавших и травмированных в результате пожара нет", – проинформировали в ГСЧС.

Причины возгорания пока не установлены.