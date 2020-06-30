В Черновцах ущерб от наводнения оценили примерно в 21 млн грн

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям оценила ущерб от наводнения, к которому привели сильные дожди 23–25 июня.

В Черновцах в результате наводнения повреждены домохозяйства, автодороги, водоканал Фото: cv.dsns.gov.ua

Сумму убытков, которые нанесло наводнение Черновцам, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям оценила в 20 млн 835 тыс. грн, об этом сообщила пресс-служба Черновицкого городского совета 30 июня.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к председателю Черновицкой областной государственной администрации Сергею Осачуку с просьбой ходатайствовать перед Кабинетом Министров Украины о выделении субвенции городскому бюджету для ликвидации последствий стихии, отметили в горсовете.

В результате поднятия уровня воды в реках Прут и Потит в Черновцах были подтоплены домохозяйства, территория Калиновского рынка, автомобильные дороги.

По информации пресс-службы, в городе частично повреждены водопропускные, ливневые и канализационные сети. Значительный ущерб понесла водопроводная насосная станция, повреждены очистные сооружения КП "Черновцыводоканал".

Сильные осадки 22–24 июня вызвали наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. В результате стихии погибло три человека.

По состоянию на 30 июня в четырех областях Украины подтопленными остаются 147 домов, разрушено более 150 км дорог.

После сильных осадков 22–24 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация уже стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывает.

Также остается подтопленным один объект социальной и бытовой сферы (было 18).

До сих пор не удалось восстановить более 730 км дорог и 303 моста, которые были повреждены или разрушены в результате наводнения.