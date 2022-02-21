В Днепре сотрудники ГСЧС спасли на реке пятерых человек

Около 15.00 спасатели получили сообщение о провалившемся под лед на реке мужчине Фото: ДСНС України / Facebook

Около 15.00 спасатели получили сообщение о провалившемся под лед на реке мужчине.

"Три сотрудника Национальной полиции, которые первыми прибыли к месту происшествия, пытались спасти рыбалку, однако сами провалились под лед (один полицейский – на расстоянии около 70 метров от берега, двое полицейских – на расстоянии около 40 метров от берега). Также провалился под лед на расстоянии около 40 метров местный житель, пытавшийся помочь сотрудникам Национальной полиции", – говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС спасли пять человек: троих полицейских, местного жителя и рыбака. Последний позже умер в автомобиле скорой помощи, его личные двнные устанавливаются.

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