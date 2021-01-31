В Днепре таксист спас женщину, которая пыталась покончить собой – СМИ

Жительница Днепра собиралась прыгнуть в реку с моста, когда ее заметил водитель такси. Для нее вызвали медиков. Об этом сообщило издание "Информатор".

Женщина на мосту повторяла, что из-за проблем в семье не хочет жить Фото: depositphotos.com

Ночью 31 января на центральном мосту Днепра водитель такси заметил женщину, которая стояла у ограждения. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на свои источники.

Издание также опубликовало видео инцидента. По информации журналистов, произошло это примерно в 3.20. Водитель подошел к женщине, заметил, что она под действием алкоголя. Она постоянно повторяла, что хочет свести счеты с жизнью из-за проблем в семье.

"Оставлять женщину в таком состоянии было нельзя, поэтому на место приехала психиатрическая бригада. Врачи забрали женщину в больницу", – сообщило издание.

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