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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Днепропетровской области освободили подростков. Их похитили и пытали в гараже

Сообщение об исчезновении двух друзей в Кривом Роге Днепропетровской области поступило в полицию вечером 19 июля. Злоумышленники надели детям на голову пакеты, посадили в багажник автомобиля и вывезли в лесополосу, об этом сообщили в Нацполиции Украины.

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По подозрению в нападении на подростков задержан 36-летний мужчина, полиция разыскивает еще двоих
По подозрению в нападении на подростков задержан 36-летний мужчина, полиция разыскивает еще двоих
Фото: npu.gov.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области трое мужчин похитили двух подростков, их незаконно удерживали и пытали в подвале гаража, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины 20 июля.

Информация об исчезновении двух друзей поступила в полицию вечером 19 июля. Родители сообщили, что дети не выходят на связь с утра. Оперативники установили, что к исчезновению девятиклассников могут быть причастны трое местных жителей, сказано в сообщении.

"В гаражном кооперативе в Покровском районе обнаружили гараж, в котором, вероятно, и удерживали ребят. Попав внутрь, полицейские обнаружили в подвальном помещении истощенных детей. Ребят доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями", – сообщили п НПУ.

По версии следствия, двух друзей похитили 18 июля вечером. Злоумышленники надели им на голову пакеты и посадили в багажник автомобиля, вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Затем детей привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале.

На месте преступления изъяты бита, ножи и пистолет травматического действия.

По подозрению в нападении на подростков задержан 36-летний мужчина. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых.

За пытки и незаконное лишение свободы двух подростков полиция Кривого Рога открыла уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.

Теги: полиция, похищение, Днепропетровская область, пытки, подростки, Нацполиция
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