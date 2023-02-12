В Днепропетровской области спасли 41 рыбака, они находились на дрейфующих льдинах – ГСЧС

Рыбаки дрейфовали на двух льдинах, всех их спасли Фото: ДСНС України / Telegram

35 человек спасли сотрудники ГСЧС, еще шестерых – местные жители. Спасательные работы завершены.

Событие произошло возле села Шульговка Днепропетровского района. Рыбаки дрейфовали на двух льдинах.

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