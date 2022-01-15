ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Донецкой области насмерть отравились газом три человека, среди них дети – ГСЧС

В ГСЧС уведомили, что их не привлекали
В ГСЧС уведомили, что их не привлекали
Фото: ДСНС України / Facebook

14 января в Дружковке Донецкой области в частном жилом доме погибли три человека, проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В частном жилом доме предварительно в результате отравления угарным газом (неисправность печного отопления) погибли три человека, из них два ребенка (2013-го и 2016 года рождения), и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что подразделения их ведомства к этому случаю не привлекались.

Также в спасатели сообщили о похожем инциденте в городе Берегово Закарпатской области. Там из-за неисправности газовой колонки насмерть отравились (предварительно) угарным газом три человека.

Теги: газ, ГСЧС, Донецкая область, отопление, Дружковка, отравление, спасатели, дети, Закарпатская область, погибшие, Берегово
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Тусуюсь с пацанами". Дорофеева показала голого мужа в постели
"Тусуюсь с пацанами". Дорофеева показала голого мужа в постели
"Вау", "Роскошная". Дочь Белуччи и Касселя прогнулась и засветила грудь в облегающем платье-бюстье
"Вау", "Роскошная". Дочь Белуччи и Касселя прогнулась и засветила грудь в облегающем платье-бюстье
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога
"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой
"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой
"Пошловато", "Мать, оденься уже", "Скромнее бы". Лобода развела ноги в бикини
"Пошловато", "Мать, оденься уже", "Скромнее бы". Лобода развела ноги в бикини
Виторган показал, какой памятник поставили на могиле основателя "Ералаша" Грачевского, который умер год назад
Виторган показал, какой памятник поставили на могиле основателя "Ералаша" Грачевского, который умер год назад
"Всегда лохматая", "Офигеть". 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе
"Всегда лохматая", "Офигеть". 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе
"Я бы солгала, если бы сказала, что у меня все хорошо". Дион посвятила пост мужу, который умер шесть лет назад
"Я бы солгала, если бы сказала, что у меня все хорошо". Дион посвятила пост мужу, который умер шесть лет назад
"Хочу – беременная". 36-летняя Астафьева показала округлившийся живот
"Хочу – беременная". 36-летняя Астафьева показала округлившийся живот
"Я просто получаю оргазм, глядя на эти фото". Блогер Саша Бо снялась в прозрачном нижнем белье
"Я просто получаю оргазм, глядя на эти фото". Блогер Саша Бо снялась в прозрачном нижнем белье
"Это мое любимое фото". Агутин поздравил Варум с годовщиной совместной жизни и показал, как она выглядела в молодости
"Это мое любимое фото". Агутин поздравил Варум с годовщиной совместной жизни и показал, как она выглядела в молодости
"Хочу 57 кг". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук честно призналась, сколько сейчас весит
"Хочу 57 кг". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук честно призналась, сколько сейчас весит
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь (108578)
2
Мейхер показала пышную голую грудь вблизи (85433)
3
"Какая женственная". Дорофеева снялась без бюстгальтера (75103)
4
"Грудь сделала?", "Курочка какая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала голую грудь (66047)
5
"Ух, какие сисечки!", "Сиськи". Дорофеева показала голую грудь вблизи (56545)
6
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк (52715)
7
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь" (44021) G
8
"Так горячо". Невеста бывшего мужа Ани Лорак с нижнего ракурса показала голые ягодицы (41615)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS