В Донецкой области перевернулась маршрутка. У водителя случился инфаркт

В Дружковке Донецкой области три пассажира маршрутки получили телесные повреждения, а водителя госпитализировали в реанимацию местной больницы.

В Дружковке Донецкой области 31 января на ходу перевернулась маршрутка с пассажирами, пострадали три человека. Об этом 1 февраля сообщили в полиции Краматорска.

По предварительным данным полиции, у водителя маршрутки 1960 года рождения случился инфаркт, он потерял управление. В результате автобус съехал с дороги и перевернулся. Три пассажира получили телесные повреждения, а водителя госпитализировали в реанимацию местной больницы.

Правоохранители сообщили, что трое из пассажиров возрастом 35 – 51 лет получили телесные повреждения головы и лица.

Водителя автобуса госпитализировали в реанимацию местной больницы, говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.