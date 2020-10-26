ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Египте акула напала на украинских туристов. 12-летний ребенок в реанимации, ему ампутировали руку

Во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе (Египет) на территории заповедника "Рас Мохаммед" акула напала на туристов из Украины. 12-летний ребенок находится в реанимации, его поврежденную руку спасти не удалось.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Посольство Украины на связи с родными пострадавших от нападения акулы в Египте
Посольство Украины на связи с родными пострадавших от нападения акулы в Египте
Фото: depositphotos.com

Во время отдыха в Египте 25 октября от нападения акулы пострадала украинская семья. Об этом 26 октября сообщило Государственное агентство развития туризма Украины на своей странице в Facebook.

"В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. 12-летний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", – говорится в сообщении.

По информации Госагентства, лечение взяло на себя правительство Египта, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Посольство Украины на связи с родными пострадавших.

В ведомстве отметили, что несмотря на предостережения туроператоров и запреты, туристы часто за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры.

https://www.facebook.com/DARTUkraine/posts/188959172730951

В пресс-службе туроператора Join UP сообщили, что происшествие в Шарм-эль-Шейхе произошло 25 октября во время погружения на территории заповедника "Рас Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена.

Мать и ее 12-летнего сына покусала акула. Травмы также получил инструктор, проводивший экскурсию. Женщина получила глубокие раны, говорится в заявлении.

По информации компании, туристы приобрели у третьих лиц (не у туроператора или его партнеров) услугу погружения с аквалангом с экскурсионных яхт. Туроператор отметил, что с 1 ноября 2019 года такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы.

"Сначала туристы обратились к гиду в отеле относительно приобретения такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую услугу у третьих лиц за пределами отеля, в котором отдыхали", – заявили в Join UP.

Теги: Египет, туризм, туристы, лечение, заповедник, акула, пострадавшие, посольство Украины, Шарм-эль-Шейх, ребенок, Join Up!, реанимация, травмы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
Dantes рассказал, почему комплименты воспринимает как стеб
Dantes рассказал, почему комплименты воспринимает как стеб
Disney снимет в главной роли мюзикла о Золушке афроамеркианского актера
Disney снимет в главной роли мюзикла о Золушке афроамеркианского актера
  Стало известно, сколько стран подтвердили участие в "Евровидении 2021"
  Стало известно, сколько стран подтвердили участие в "Евровидении 2021"
"Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом
"Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом
  "К сексу становлюсь равнодушна". Крапивина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в своей жизни
  "К сексу становлюсь равнодушна". Крапивина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в своей жизни
Супруга Павлика Репяхова снялась топлес
Супруга Павлика Репяхова снялась топлес
"Нет желания изображать из себя невесть что". Свиридова показала селфи без ретуши
"Нет желания изображать из себя невесть что". Свиридова показала селфи без ретуши
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк СМИ
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк – СМИ
Российская ведущая Андреева назвала коронавирус примитивным обманом
Российская ведущая Андреева назвала коронавирус примитивным обманом
alyona alyona рассказала, как решилась раздеться для рекламы белья
alyona alyona рассказала, как решилась раздеться для рекламы белья
"Часом не беременна?", "Пырышки-пупырышки", "Соски великолепны". Фаны Каменских подозревают, что она ждет ребенка
"Часом не беременна?", "Пырышки-пупырышки", "Соски великолепны". Фаны Каменских подозревают, что она ждет ребенка
Усталость и рассеянность. Джамала рассказала о трудностях грудного вскармливания
Усталость и рассеянность. Джамала рассказала о трудностях грудного вскармливания
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
  "Она его не любит". Жена Трампа на публике выдернула руку из руки мужа
"Она его не любит". Жена Трампа на публике выдернула руку из руки мужа
"Берем грудь, плотно сдавливаем бутылку, а потом резко давим вниз". Приходько показала, как открывать бутылку грудью
"Берем грудь, плотно сдавливаем бутылку, а потом резко давим вниз". Приходько показала, как открывать бутылку грудью
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк СМИ
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк – СМИ
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
Loboda снялась в "голом купальнике"
Loboda снялась в "голом купальнике"
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS