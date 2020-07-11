В Египте одновременно утонули 11 человек

Группа людей вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок.

Утонули 11 человек, в том числе пять пропали без вести в морской воде Фото: depositphotos.com

По меньшей мере 11 человек утонули в Средиземном море в городе Александрия (Египет) при попытке спасти ребенка. Об этом сообщает местное издание Masrawy.

Трагедия произошла в районе Аль-Аджми возле пляжа "Палм-Бич". Он был закрыт из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По этой причине на нем не было спасательных служб.



На рассвете группа людей вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок. Его бросились спасать несколько человек, но они утонули.



"Утонули 11 человек, в том числе пять пропали без вести в морской воде", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Удалось вытащить из воды шесть тел.