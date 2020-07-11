В Египте одновременно утонули 11 человек

По меньшей мере 11 человек утонули в Средиземном море в городе Александрия (Египет) при попытке спасти ребенка. Об этом сообщает местное издание Masrawy.
Трагедия произошла в районе Аль-Аджми возле пляжа "Палм-Бич". Он был закрыт из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По этой причине на нем не было спасательных служб.
На рассвете группа людей вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок. Его бросились спасать несколько человек, но они утонули.
"Утонули 11 человек, в том числе пять пропали без вести в морской воде", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Удалось вытащить из воды шесть тел.