В Харькове 83-летняя женщина погибла под колесами поезда

5 августа на перегоне "Липовый гай" и "Покотиловка" поезд "Днепр – Харьков" травмировал пешехода.

"Женщина получила тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, и во время доставки в больницу скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. Предварительно установлено, что 83-летняя жительница Харькова, не убедившись в безопасности, начала переходить железнодорожный путь в неустановленном для этого месте во время движения поезда", – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).