В Харькове похитили мужчину, полиция ввела план "Перехват"

Трое неизвестных силой затащили в автомобиль мужчину, он сопротивлялся.

В Харькове сегодня на парковке у торгового центра "Французский бульвар" трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes сопротивлявшегося мужчину. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около 15.00.

"По Харьковской области введен план "Перехват". Личности потерпевшего и злоумышленников устанавливаются", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.