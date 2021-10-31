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В Харьковской области авто столкнулось с поездом, водитель пострадала – полиция

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Авария произошла 30 октября
Авария произошла 30 октября
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харьковской области автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 31 октября.

Авария произошла 30 октября около 13.55 в Богодуховском районе.

"Женщина 1958 года, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, не убедилась в безопасности проезда и выехала на регулируемый железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора с включенной звуковой сигнализацией", – говорится в сообщении.

С авто столкнулся поезд "Лисичанск – Ужгород". Водитель авто госпитализирована.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Задержка движения поездов из-за аварии составила около 1,5 часа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ДТП, полиция, железная дорога, Харьковская область
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