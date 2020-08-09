В Харьковской области взорвался артиллерийский снаряд, погиб мужчина

39-летний житель села Семеновка Харьковской области пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв.

В Харьковской области в результате взрыва артиллерийского снаряда погиб мужчина. Об этом 9 августа сообщает Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

Как отмечают полицейские, 39-летний житель села Семеновка Первомайского района пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв. Жена пострадавшего сразу вызвала скорую помощь.

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии был доставлен в харьковскую больницу с травматической ампутацией нижних конечностей и левой руки. От полученных травм мужчина скончался.