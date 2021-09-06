В Херсонской области микроавтобус сбил женщину с дочкой, они погибли на месте

От полученных травм обе скончались на месте ДТП.
Наезд произошел примерно в 19.30 на улице Центральной, напротив грибного рынка, сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский.
"По словам 33-летнего водителя грузового микроавтобуса Renault Trafic, женщина с ребенком внезапно выбежали на проезжую часть в не установленном для перехода месте. Водитель не успел затормозить", – отметили в посте.
У водителя взяли анализы для установления в его организме следов алкоголя или наркотических средств.
Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
На украинских дорогах ежегодно травмируюатся около 4 тыс. детей, около 160 детей каждый год гибнут в авариях. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский 3 сентября.