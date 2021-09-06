В Херсонской области микроавтобус сбил женщину с дочкой, они погибли на месте

Водитель микроавтобуса рассказал, что женщина с ребенком внезапно выбежали на проезжую часть Фото: depositphotos.com

От полученных травм обе скончались на месте ДТП.

Наезд произошел примерно в 19.30 на улице Центральной, напротив грибного рынка, сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский.

"По словам 33-летнего водителя грузового микроавтобуса Renault Trafic, женщина с ребенком внезапно выбежали на проезжую часть в не установленном для перехода месте. Водитель не успел затормозить", – отметили в посте.

У водителя взяли анализы для установления в его организме следов алкоголя или наркотических средств.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.



