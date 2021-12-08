В Хмельницкой области суд приговорил к восьми с половиной годам тюрьмы мужчину, который развращал дочь и облил ее серной кислотой

В ведомстве сообщили, что мужчина развращал ребенка с 14 лет.

"Он держал ребенка в постоянном психологическом напряжении, чрезмерно контролировал, угрозами заставлял чаще приезжать домой во время учебы в Хмельницком. Потерпевшая находилась в страхе из-за систематических смс, поступавших с неизвестных телефонных номеров ей и членам семьи. В них были картинки порнографического характера, изображения изуродованных людей и обвинения девушки в якобы непристойном поведении", – говорится в сообщении.

В 2019 году мужчина такими сообщениями заставил 19-летнюю потерпевшую ночью пойти в поле, где облил ее серной кислотой.

"Тогда девушка узнала в напавшем отца. В местную больницу она попала с изуродованным лицом и ожогами 6% тела", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Белогорский райсуд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.