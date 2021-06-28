В Индии разыскивают слона, убившего 16 человек

Серия нападений слона произошла в мае и июне этого года. Последнее происшествие случилось 22 июня – тогда слон убил пожилую пару, вышедшую на улицу деревни незадолго до рассвета.

Региональный лесничий инспектор Сатиш Чандра Рай рассказал, что "у самца слона, вероятно, период гона, поэтому он был изгнан из стада за плохое поведение".

Он добавил, что животному предположительно 15–16 лет и оно не вламывалось в дома, а атаковало только тех, кто подходил к нему слишком близко или оказывался на его пути. На данный момент команда из 20 лесничих слона не поймала, однако она "изучает поведение животного", потому что "хочет его защитить".