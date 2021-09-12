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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ивано-Франковске задержали злоумышленника, который ранил из пистолета мужчину во время конфликта – полиция

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На месте происшествия полицейские нашли гильзу, предмет, похожий на пистолет, и магазин с патронами
На месте происшествия полицейские нашли гильзу, предмет, похожий на пистолет, и магазин с патронами
Фото: if.npu.gov.ua

Правоохранители заявили о задержании злоумышленника, который во время конфликта ранил из пистолета человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области 11 сентября.

10 сентября полиция получила информацию о стрельбе возле одного из торговых заведений в Ивано-Франковске.

"50-летний франковчанин вступил в конфликт с продавцом указанного торгового заведения. На неправомерные действия мужчины один из посетителей сделал ему замечание. В дальнейшем мужчины вышли на улицу, где злоумышленник достал предмет, похожий на травматический пистолет, и выстрелил в сторону 35-летнего местного жителя. В результате пострадавший получил огнестрельное ранение передней части шеи, он доставлен в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские нашли гильзу, предмет, похожий на пистолет, и магазин с патронами.

Злоумышленника задержали. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). 

"Вскоре хулигану сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения", – добавили в пресс-службе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: стрельба, Ивано-Франковск, полиция, задержание
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