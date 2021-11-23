В Киеве двое мужчин создали фейковый "пункт обмена валют" и выманили $29 тыс. – полиция

Начальник отдела борьбы с имущественными преступлениями в государственном секторе и мошенничеством управления уголовного розыска полиции Киева Олег Нетченко сообщил, что злоумышленники арендовали помещение, обустроили его техникой под фиктивный пункт обмена валют и разместили в интернете объявление с выгодным обменным курсом. Клиента они ждали в этом помещении.

"Один из фигурантов исполнял роль кассира, другой должен был забрать украденные средства и обеспечить пути ухода. Когда потерпевший передал незнакомцу $29 тыс., псевдокассир через замаскированное отверстие покинул помещение и вместе с сообщником пытался скрыться, однако мы задержали их на месте происшествия", – сказал Нетченко.

Правоохранители задержали 32-летнего уроженца АР Крым и 31-летнего уроженца Запорожской области. У них изъяли сумку с деньгами, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Суд их арестовал.

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