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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве мужчина принес в метро гранату, его задержали – полиция

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В кармане у мужчины была граната Ф-1 и запал к ней
В кармане у мужчины была граната Ф-1 и запал к ней
Фото: EPA

В Киеве на станции метро "Минская" правоохранители изъяли у мужчины гранату. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции 25 февраля.

"Правоохранители заметили гражданина, который постоянно оглядывался и вел себя подозрительно. Полицейские остановили мужчину для проверки, а во время поверхностной проверки обнаружили у него в кармане гранату "Ф-1" и запал к ней", – говорится в сообщении.

29-летнего уроженца Одесской области задержали. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Суд отправил его под ночной домашний арест. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

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Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, метро, полиция, граната
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