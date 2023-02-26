В Киеве мужчина принес в метро гранату, его задержали – полиция

В кармане у мужчины была граната Ф-1 и запал к ней Фото: EPA

"Правоохранители заметили гражданина, который постоянно оглядывался и вел себя подозрительно. Полицейские остановили мужчину для проверки, а во время поверхностной проверки обнаружили у него в кармане гранату "Ф-1" и запал к ней", – говорится в сообщении.

29-летнего уроженца Одесской области задержали. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Суд отправил его под ночной домашний арест. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.



