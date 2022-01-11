В Киеве мужчина стрелял по окнам общежития – полиция

Как рассказала следователь Голосеевского управления полиции Юлия Кустовая, в результате происшествия никто не пострадал, в общежитии повреждены окна.

"Мы установили квартиру, откуда производились выстрелы, и личность злоумышленника. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, поэтому мотивы поступка он объяснить не смог. В его доме мы провели неотложный обыск и изъяли пневматическую винтовку, а также патроны к ней", – сообщила она.

Мужчину задержали. Это киевлянин 1985 года рождения, который ранее был судим. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений).

"Также мы готовим ходатайство в районный суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", – рассказала Кустовая.