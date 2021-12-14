В Киеве мужчина ударил пассажира троллейбуса ножом – полиция

"Пассажир троллейбуса рассказал правоохранителям, что он заметил, как неизвестный пытался украсть кошелек у женщины, и сделал ему замечание. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник достал нож и ударил пострадавшего в грудь, а после скрылся", – говорится в сообщении.

Позже полиция задержала злоумышленника. Он оказался ранее судимым за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

"Кроме того, в ходе неотложного обыска в доме фигуранта правоохранители обнаружили шесть ножей и несколько баллончиков слезоточивого действия", – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.