В Киеве совершено нападение на советника Венедиктовой, экс-министра юстиции Грузии – СМИ

По информации журналистов, к Адеишвили на улице подошли незнакомые люди и начали его избивать.
"Ситуация связана с его деятельностью в Грузии. Состояние советника генпрокурора удовлетворительное, он в больнице под наблюдением врачей", – отметили в публикации.
"Обозреватель" со ссылкой на источник в полиции сообщил, что неизвестные подошли к Адеишвили, спросили его имя и фамилию. После этого со словами: "Получай за наш народ!" – начали его избивать. Правоохранителей вызвали прохожие, нападавшие к приезду полиции убежали.
Адеишвили родился в Тбилиси в 1972 году. С 2004-го по 2008 год был генеральным прокурором Грузии. В 2008–2012 годах занимал пост министра юстиции страны.
После того как третий президент Грузии Михаил Саакашвили проиграл на выборах 2012 года, Адеишвили покинул Грузию вместе с большинством членов команды экс-президента.