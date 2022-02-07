В Киеве совершено нападение на советника Венедиктовой, экс-министра юстиции Грузии – СМИ

Адеишвили с 2004-го по 2008 год был генеральным прокурором Грузии Фото: sova.news

По информации журналистов, к Адеишвили на улице подошли незнакомые люди и начали его избивать.

"Ситуация связана с его деятельностью в Грузии. Состояние советника генпрокурора удовлетворительное, он в больнице под наблюдением врачей", – отметили в публикации.

"Обозреватель" со ссылкой на источник в полиции сообщил, что неизвестные подошли к Адеишвили, спросили его имя и фамилию. После этого со словами: "Получай за наш народ!" – начали его избивать. Правоохранителей вызвали прохожие, нападавшие к приезду полиции убежали.