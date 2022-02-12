В Киеве взорвалась граната, есть погибший – полиция

"Предварительно правоохранители установили, что взрыв произошел в результате подрыва боеприпаса, похожего на гранату РГД-5. Взрывотехники обследовали помещение и придомовую территорию. Во время осмотра дома следователи изъяли оружие и боеприпасы, происхождение и вид которых будут установлены после экспертного исследования", – говорится в сообщении.

На балконе правоохранители нашли мертвым 59-летнего владельца дома, на его теле обнаружили ранения, похожие на осколочные.

"Сведения о данном событии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. После проведения проверки событию будет дана правовая квалификация", – добавили в полиции.