В Киеве задержали прокурора во время получения $100 тысяч

Следователи ГБР задержали прокурора местной прокуратуры во время получения взятки. По предварительной информации, прокурор должен был принять решение о закрытии уголовного производства и обещал покровительство в дальнейшем, сообщили в ГБР 4 июня.
"Будучи прокурором в уголовном производстве по факту служебной халатности членов правления одного из банков, получил от представителя финансового учреждения денежные средства в сумме $100 тысяч", – сообщили в Госбюро расследований.
Прокурора задержали в помещении банка, продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение прокурору о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
Если вина прокурора будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.