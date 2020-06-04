В Киеве задержали прокурора во время получения $100 тысяч

Государственное бюро расследований задержало в Киеве прокурора во время получения неправомерной выгоды от члена правления одного из банков.

Следователи ГБР задержали прокурора местной прокуратуры во время получения взятки. По предварительной информации, прокурор должен был принять решение о закрытии уголовного производства и обещал покровительство в дальнейшем, сообщили в ГБР 4 июня.

"Будучи прокурором в уголовном производстве по факту служебной халатности членов правления одного из банков, получил от представителя финансового учреждения денежные средства в сумме $100 тысяч", – сообщили в Госбюро расследований.

Прокурора задержали в помещении банка, продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение прокурору о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Если вина прокурора будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.