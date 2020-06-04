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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве задержали прокурора во время получения $100 тысяч

Государственное бюро расследований задержало в Киеве прокурора во время получения неправомерной выгоды от члена правления одного из банков.

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Прокурора задержали в помещении банка
Прокурора задержали в помещении банка
Фото: dbr.gov.ua

Следователи ГБР задержали прокурора местной прокуратуры во время получения взятки. По предварительной информации, прокурор должен был принять решение о закрытии уголовного производства и обещал покровительство в дальнейшем, сообщили в ГБР 4 июня.

"Будучи прокурором в уголовном производстве по факту служебной халатности членов правления одного из банков, получил от представителя финансового учреждения денежные средства в сумме $100 тысяч", – сообщили в Госбюро расследований.

Прокурора задержали в помещении банка, продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение прокурору о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Если вина прокурора будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

Теги: прокуратура, следствие, взятка, задержание, ГБР
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