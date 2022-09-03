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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевской области грибами насмерть отравились три человека, в том числе четырехлетний мальчик – полиция

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В больнице остается один из отравившихся
В больнице остается один из отравившихся
Андрій Нєбитов / Fаcebook

В Сквире Киевской области в результате отравления грибами скончалось три человека. Об этом 2 сентября проинформировала в Fаcebook полиция региона.

Правоохранители со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова рассказали, что жительница Сквиры вместе с женихом "собирали в лесополосе грибы, которые в тот же день приготовили и съели".

"Девушка угощала блюдом также свою девятилетнюю сестру и малолетнего братика. Все трое погибли, еще один человек в настоящее время госпитализирован", – говорится в сообщении.

Мальчику Матвею, который умер от отравления, было четыре года, он умер ночью, старшей сестре Екатерине, которая скончалась накануне (как и ее младшая сестра), – 18 лет, уточнили в полиции.

По факту смертей открыто уголовное производство по ч. 1, ч. 2 ст. 115, ст. 166 (умышленное убийство и злостное невыполнение обязанностей по присмотру за детьми) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские Киевской области призывают взрослых быть осмотрительными и не допускать употребления грибов детьми до восьми лет", – сказано в посте.

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Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: смерть, убийство, Киевская область, отравление, уголовное производство, мальчик, жених, Андрей Небытов, блюдо, грибы
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