В Киевской области из питомника сбежала степная рысь. В полиции предложили звонить на сайт мобильных анекдотов

Вторые сутки сотрудники питомника из села Чубинское под Киевом безуспешно ищут удравшего каракала.

Из питомника в селе Чубинское Киевской области сбежала степная рысь, или каракал. Об этом сообщает УНН.

Поиски дикого животного идут вторые сутки. На нем голубой ошейник.

По словам сотрудников учреждения, они искали рысь и в соседних домах, и на земельных участках в селе.

"В ГСЧС сказали, что этим не занимаются. В полицию обращались – позвонили на горячую линию, общались с Бориспольским райотделом. Они дали номер телефона мобильных анекдотов. Мы больше не стали звонить", – рассказали в питомнике.

Каракал – хищное млекопитающее семейства кошачьих, напоминает как рысь, так и пуму. Водится в степных зонах Африки и Азии.