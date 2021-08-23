В Киевской области из-за передвижного цирка произошла стрельба, есть пострадавший – полиция

"Между двумя мужчинами возникла ссора из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка. В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что обоим фигурантам дела могут сообщить о подозрении.