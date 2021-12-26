В Кировоградской области под лед провалились двое детей, оба утонули – ГСЧС

Под лед провалились дети в поселке Завалье Фото: dsns.gov.ua

Спасатели получили информацию об инциденте в 14.22.

"В 15.30 было найдено тело одного ребенка, в 17.30 – тело второго ребенка", – отметили в релизе.

Спасатели напомнили, что морозы не гарантируют безопасный отдых на льду.

"То, что водоем выглядит замерзшим, не значит, что толщина льда достаточна для того, чтобы выдержать хотя бы ребенка", – подчеркнули в ГСЧС.

В Госслужбе напомнили правила поведения на льду:

выходить на лед можно только при стойкой морозной погоде;

нельзя выходить на лед, толщина и крепость которого вам неизвестны;

переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;

запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на крепость и толщину лед;

запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;

нельзя выходить на лед в месте соединения рек, в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае разной окраски льда; при сильном перепаде температуры и во время потепления.

"Не употребляйте спиртные напитки у водоемов, следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда", – подчеркнули спасатели.