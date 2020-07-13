В Коблево неизвестный отобрал телефон у замначальника полиции Николаевской области – СМИ

По данным издания "Преступности.НЕТ", телефон у заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Максима Ахрамеева отобрали возле одного из развлекательных заведений Коблево, когда он снимал на видео нарушение карантина посетителями.

По данным СМИ, Ахрамеев находился в Коблево по своим делам и был в гражданской одежде Фото: mkrada.gov.ua

12 июля в курортном селе Коблево Николаевской области неизвестный отобрал мобильный телефон Huawei у заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Максима Ахрамеева, сообщило издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на источники в прокуратуре Николаевской области.

Собеседник рассказал, что Ахрамеев подошел к одному из развлекательных заведений Коблево, которое, несмотря на карантин, работало после 23.00, и начал объяснять посетителям о действующем запрете.

Когда он начал снимать происходящее на видео, сзади к нему подбежал неизвестный и вырвал телефон.

По данным издания, злоумышленник побежал в сторону пляжа, поймать его не удалось.

На место преступления выезжала следственно-оперативная группа полиции.

О происшествии со ссылкой на источники сообщило также здание "Новости-N". По его данным, инцидент произошел возле развлекательного комплекса Bora Bora. Источник издания рассказал, что Ахрамеев находился в Коблево по своим личным делам и был в гражданской одежде.

Официально полиция о происшествии не сообщала.