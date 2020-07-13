В Коблево неизвестный отобрал телефон у замначальника полиции Николаевской области – СМИ

12 июля в курортном селе Коблево Николаевской области неизвестный отобрал мобильный телефон Huawei у заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Максима Ахрамеева, сообщило издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на источники в прокуратуре Николаевской области.
Собеседник рассказал, что Ахрамеев подошел к одному из развлекательных заведений Коблево, которое, несмотря на карантин, работало после 23.00, и начал объяснять посетителям о действующем запрете.
Когда он начал снимать происходящее на видео, сзади к нему подбежал неизвестный и вырвал телефон.
По данным издания, злоумышленник побежал в сторону пляжа, поймать его не удалось.
На место преступления выезжала следственно-оперативная группа полиции.
О происшествии со ссылкой на источники сообщило также здание "Новости-N". По его данным, инцидент произошел возле развлекательного комплекса Bora Bora. Источник издания рассказал, что Ахрамеев находился в Коблево по своим личным делам и был в гражданской одежде.
Официально полиция о происшествии не сообщала.