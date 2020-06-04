В красном корпусе КНУ имени Шевченко проводят обыски

В Нацполиции сообщили, что обыски проходят на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. По информации "Укринформа", они связаны с возможным получением взяток высшими должностными лицами вуза.

Полиция проводит обыски в красном корпусе КНУ

Фото: depositphotos.com

4 июня полиция проводит обыск в главном, красном, корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Обыск проводят в рамках уголовного производства, начатого полицией по материалам СБУ. Оно открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Источник уточнил, что полиция "документирует противоправную деятельность высших должностных лиц КНУ по получению взяток от студентов". В Нацполиции "Интерфакс-Украина" подтвердили информацию об обысках. Агентству рассказали, что следственные действия проходят на юридическом факультете. Подробности в ведомстве пообещали предоставить после завершения следственных действий.