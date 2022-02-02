В Кропивницком произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме. Есть погибший и пострадавшие

Общественное отмечает, что пожар начался после взрыва.

Среди пострадавших двое детей. Это девочки в возрасте восьми и 13 лет, они получили ожоги во время взрыва и были госпитализированы, сообщает вещатель.

Младшая девочка находится в отделении реанимации областной детской больницы, у нее ожоги 30% поверхности тела, рассказал главврач медучреждения Василий Хорощак. Состояние девочки – средней степени тяжести. О состоянии старшей пока не сообщается.

По словам начальника ГСЧС в Кировоградской области Виталия Миронюка, третий травмированный – работник аварийной газовой службы, который работал в этом доме.

К 17.03 пожар ликвидировали, несущие конструкции дома не повреждены, уточнили в ГСЧС.

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