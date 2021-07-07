В курортной Кирилловке сотрудник водного аттракциона погиб от удара током

Мужчина 1999 года рождения, который обслуживал надувной аттракцион "Горка" на центральном пляже Кирилловки, погиб 6 июля. Как рассказали отдыхающие, он был поражен ударом электричества во время установки аттракциона. "Скорой" не удалось его реанимировать.

В полиции сообщили, что погибший – житель Кривого Рога Днепропетровской области и работал на водных аттракционах в Кирилловке неофициально. Правоохранители устанавливают владельцев развлекательного комплекса.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса (нарушение требований законодательства об охране труда).

Контролирующие органы проводят массовую проверку техники безопасности местных аттракционов, они массово закрываются для проверок, пишет агентство.