В Луганской области инспектор полиции стал участником ДТП, в котором пострадали девять человек

Правоохранитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen Vento, допустил столкновение с маршрутным такси "Рута" на автодороге в пгт Новоайдар Луганской области. После аварии были госпитализированы девять человек. Полицейский – в тяжелом состоянии.

В результате ДТП госпитализированы полицейский и восемь пассажиров обоих транспортных средств Фото: lug.gp.gov.ua

На автодороге в пгт Новоайдар Луганской области инспектор полиции, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen Vento, допустил столкновение с маршрутным такси "Рута" сообщением Рубежное – Марковка. В маршрутном такси находились семь пассажиров и водитель, сообщили в прокуратуре Луганской области 22 июня.

По информации следствия, правоохранитель не находился на службе, он ехал с суточного дежурства на блокпосту, с ним в автомобиле находилось трое военнослужащих.

В результате ДТП госпитализированы водитель Volkswagen Vento в тяжелом состоянии и восемь пассажиров обоих транспортных средств с телесными повреждениями разной степени тяжести, отметили в прокуратуре.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).