В небе над Канадой столкнулось два самолета

На северо-западе Оттавы столкнулось два малых пассажирских самолета Champion 7GB и Cessna 172, пострадал один человек.

В Канаде столкнулось два малых самолета, никто не погиб Фото: depositphotos.com (архив)

14 июня в столице Канады Оттаве столкнулось два малых пассажирских самолета, сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел вблизи района Констанс Бэй на северо-западе Оттавы.

После столкновения гидросамолет, на борту которого находился только 70-летний пилот, упал в воду. Мужчина выжил, он получил незначительные травмы, сообщила в Twitter муниципальная парамедицинская служба.

Очевидцы видели, как гидросамолет вошел в спираль, а затем врезался носом в реку. Это был одномоторный гидросамолет Champion 7GB, проинформировало издание Ottawa Citizen.

14:48 Responded to plane in the water near Constance Bay. Witnesses in boats jumped in water, rescued single occupant of plane and took him to shore. Adult male, minor injuries, treated by paramedics. Pt stable condition in hospital #ottnews — Ottawa Paramedic Svc (@OttawaParamedic) June 14, 2020

На борту второго самолета – Cessna 172 – было четыре человека: трое взрослых и один ребенок – они не пострадали. После столкновения борт сумел благополучно приземлиться в аэропорту соседнего города Арнприор. У Cessna 172 повреждено носовое колесо.

Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что собирает информацию о происшествии.