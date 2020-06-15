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ПРОИСШЕСТВИЯ

В небе над Канадой столкнулось два самолета

На северо-западе Оттавы столкнулось два малых пассажирских самолета Champion 7GB и Cessna 172, пострадал один человек.

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В Канаде столкнулось два малых самолета, никто не погиб
В Канаде столкнулось два малых самолета, никто не погиб
Фото: depositphotos.com (архив)

14 июня в столице Канады Оттаве столкнулось два малых пассажирских самолета, сообщил телеканал CBC

Инцидент произошел вблизи района Констанс Бэй на северо-западе Оттавы.

После столкновения гидросамолет, на борту которого находился только 70-летний пилот, упал в воду. Мужчина выжил, он получил незначительные травмы, сообщила в Twitter муниципальная парамедицинская служба.

Очевидцы видели, как гидросамолет вошел в спираль, а затем врезался носом в реку. Это был одномоторный гидросамолет Champion 7GB, проинформировало издание Ottawa Citizen

На борту второго самолета – Cessna 172 – было четыре человека: трое взрослых и один ребенок – они не пострадали. После столкновения борт сумел благополучно приземлиться в аэропорту соседнего города Арнприор. У Cessna 172 повреждено носовое колесо. 

Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что собирает информацию о происшествии.

Теги: Канада, авария, самолет, Оттава
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