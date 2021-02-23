В Николаевской области мужчина изнасиловал трех дочерей своей сожительницы – полиция

В Николаевской области женщина заявила, что стала свидетелем того, как ее сожитель совершал действия сексуального характера в отношении 12-летней дочери, сообщили в Нацполиции.

Полиция предъявила 32-летнему мужчине сообщение о подозрении в совершении преступления Фото: depositphotos.com

В Николаевской области задержали 32-летнего подозреваемого в изнасиловании трех несовершеннолетних девочек. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.

По данным правоохранителей, информация о происшествии поступила от 34-летней жительницы населенного пункта Веселиново Вознесенского районе области. Она рассказала, что ее сожитель совершает совращение трех ее дочерей – девятилетней, 12-летней и 13-летней.

В полиции отметили, что по словам женщины, она лично стала свидетелем того, как ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения совершал действия сексуального характера в отношении 12-летней дочери.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции предъявили ему сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (совращение малолетней личности членами семьи).