В Николаевской области мужчина изнасиловал трех дочерей своей сожительницы – полиция

В Николаевской области задержали 32-летнего подозреваемого в изнасиловании трех несовершеннолетних девочек. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.
По данным правоохранителей, информация о происшествии поступила от 34-летней жительницы населенного пункта Веселиново Вознесенского районе области. Она рассказала, что ее сожитель совершает совращение трех ее дочерей – девятилетней, 12-летней и 13-летней.
В полиции отметили, что по словам женщины, она лично стала свидетелем того, как ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения совершал действия сексуального характера в отношении 12-летней дочери.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции предъявили ему сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (совращение малолетней личности членами семьи).