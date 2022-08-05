В ночном клубе Таиланда из-за пожара погибли 13 человек

Крыша клуба Mountain B в Таиланде была покрыта легковоспламеняющимся материалом, а пожарных выходов не было Фото: EPA

В момент возгорания в клубе находилось около 50 человек. Очевидцы рассказали, что увидели искры на потолке, а менее чем через пять минут услышали два взрыва возле будки диджея, от которых воспламенилась звукоизоляционная пена. Как сообщает местный телеканал Thairath, огонь распространился быстро из-за того, что крыша была сделана из легковоспламеняющихся материалов. Наружу вела только одна дверь, без дополнительных пожарных выходов. После возгорания началась давка.

В пламени погибли девять мужчин и четыре женщины. У восьми выживших сильные ожоги всего тела.

Издание MGR Online пишет, что пожар был окончательно ликвидирован через два часа. Причиной возгорания называют короткое замыкание. Полиция сообщила, что все жертвы предположительно были гражданами Таиланда.