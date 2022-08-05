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ПРОИСШЕСТВИЯ

В ночном клубе Таиланда из-за пожара погибли 13 человек

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Крыша клуба Mountain B в Таиланде была покрыта легковоспламеняющимся материалом, а пожарных выходов не было
Крыша клуба Mountain B в Таиланде была покрыта легковоспламеняющимся материалом, а пожарных выходов не было
Фото: EPA

В ночном клубе Mountain B в провинции Ченбури (Таиланд) 5 августа около часа ночи произошел пожар. По меньшей мере 13 человек погибли, 40 получили ранения, сообщило издание Bangkok Post.

В момент возгорания в клубе находилось около 50 человек. Очевидцы рассказали, что увидели искры на потолке, а менее чем через пять минут услышали два взрыва возле будки диджея, от которых воспламенилась звукоизоляционная пена. Как сообщает местный телеканал Thairath, огонь распространился быстро из-за того, что крыша была сделана из легковоспламеняющихся материалов. Наружу вела только одна дверь, без дополнительных пожарных выходов. После возгорания началась давка.

В пламени погибли девять мужчин и четыре женщины. У восьми выживших сильные ожоги всего тела.

Издание MGR Online пишет, что пожар был окончательно ликвидирован через два часа. Причиной возгорания называют короткое замыкание. Полиция сообщила, что все жертвы предположительно были гражданами Таиланда.

Контекст:

Бар Mountain B в районе Саттахип города Чонбури открылся около месяца назад и пользовался популярностью у местной молодежи, сообщает издание Bangkok Post.

Теги: пожар, Таиланд, давка, ночной клуб, погибшие
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