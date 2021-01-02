В Нью-Йорке нашли мертвой дипломата ООН. Полиция подозревает самоубийство – СМИ

Дипломат Организации Объединенных Наций была найдена мертвой в своей квартире на Манхэттене в канун Нового года. Об этом сообщило издание New York Post.

В ООН пока не прокомментировали смерть своей сотрудницы Фото: depositphotos.com

38-летняя женщина, дипломат Организации Объединенных Наций была найдена 1 января с ремнем на шее в спальне собственной квартиры в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники в полиции.

Полиция обнаружила в квартире антидепрессанты, две бутылки мелатонина, одна из которых была пустой, а вторая – почти пустой.

По информации издания, следов насилия не обнаружено, вероятно, дипломат покончила жизнь самоубийством.

Люди, знавшие дипломата, рассказали, что женщина прожила в доме два года, она ни с кем не конфликтовала, "была хорошим и милым человеком".

В ООН пока не прокомментировали смерть своей сотрудницы, пишет New York Post.