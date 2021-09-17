В Одессе мужчина во время урока угрожал учителю гранатой. Она оказалась без взрывчатого вещества

"Во время школьного спортивного мероприятия к работнику, который осуществлял музыкальное сопровождение, подошел мужчина и, продемонстрировав похожий на гранату предмет, приказал выключить музыку", – сообщили в полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника.

"Подозрительный предмет изъяли. Он оказался корпусом гранаты без взрывчатого вещества", – говорится в сообщении.

Поскольку работник школы воспринял слова мужчины как угрозу своей жизни, полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 129 Уголовного кодекса (угроза убийством).

44-летний одессит дает объяснения в территориальном отделе полиции.

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Видео: Поліція Одещини / YouTube

Глава Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что инцидент произошел в школе №86.

"На беговой дорожке стадиона Одесской специализированной школы №86 мужчина угрожал гранатой учителю. Дети были на стадионе, проводился олимпийский урок. К счастью, у стола был преподаватель, полковник ВСУ в отставке Юрий Густенко, который срочно вызвал полицию, правонарушителя оперативно задержали. Граната оказалась непригодной", – написала она.

Буйневич добавила, что мужчина не имеет отношения к школе и не является отцом кого-либо из учеников.

"И конфликтов с учителем у него тоже не было", – заявила чиновница.