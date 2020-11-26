В Одессе опровергли информацию о тонущем судне и разливе нефти

Администрация морского порта Черноморск сообщила, что информация о тонущем буксире "Аметист" не соответствует действительности.

Буксир "Аметист" стоит на причале в поселке Александровка Фото: Адміністрація морського порту Чорноморськ / Facebook

Администрация морского порта Черноморск заявила, что в Одесской области в акватории Черного моря не тонет буксир "Аметист", как ранее сообщили местные СМИ. Об этом пресс-служба АМП написала 26 ноября в Facebook.

В посте сказано, что информация о разливе нефтепродуктов также не соответствует действительности.

"Администрация морского порта Черноморск обращается к СМИ о необходимости тщательно проверять информацию, которую размещают в открытых медиаресурсах", – отметили в пресс-службе.

О том, что вечером 25 ноября в поселке Александровка Одесской области начало тонуть стоящее на причале судно "Аметист" Морской поисково-спасательной службы, сообщила "Думская".