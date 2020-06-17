Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе самолет упал возле гипермаркета, есть погибшие

Самолет Y1 "Дельфин", который производит Одесский авиационный завод, упал сразу после взлета, сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. По предварительным данным, один пилот погиб, второй получил тяжелые травмы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самолет упал в районе 6-го км Овидиопольской дороги
Самолет упал в районе 6-го км Овидиопольской дороги
Фото: od.npu.gov.ua

17 июня в Одессе разбился легкомоторный самолет Y1 "Дельфин", сообщила "Думская".

По данным издания, инцидент произошел в районе 6-го км Овидиопольской дороги.

Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк написал в Facebook, что самолет упал сразу после взлета на территорию гипермаркета, который расположен рядом с аэродромом.

"По предварительным данным, из двух человек, которые находились на борту, один погиб", – сообщил Форостяк. 

https://www.facebook.com/ruslan.forostyak/posts/10217510414538593

Второй пилот, по информации "Думской", получил тяжелые травмы. Полиция сообщила, что он госпитализирован. 

Четырехместный самолет "Дельфин"  собственная разработка Одесского авиационного завода. Первый полет он совершил в 2010 году. В конце мая 2020 года завод возобновил испытания летательного аппарата.

Теги: Одесса, самолет, авиакатастрофа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Похожа на ангела". Звезда "Великолепного века" Карахан засветила ноги в ультрамини
"Похожа на ангела". Звезда "Великолепного века" Карахан засветила ноги в ультрамини
"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду
"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду
Киану Ривз проведет виртуальное свидание с тем, кто заплатит за это больше всех
Киану Ривз проведет виртуальное свидание с тем, кто заплатит за это больше всех
"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним
"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS