В Одессе самолет упал возле гипермаркета, есть погибшие

Самолет Y1 "Дельфин", который производит Одесский авиационный завод, упал сразу после взлета, сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. По предварительным данным, один пилот погиб, второй получил тяжелые травмы.

17 июня в Одессе разбился легкомоторный самолет Y1 "Дельфин", сообщила "Думская".

По данным издания, инцидент произошел в районе 6-го км Овидиопольской дороги.

Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк написал в Facebook, что самолет упал сразу после взлета на территорию гипермаркета, который расположен рядом с аэродромом.

"По предварительным данным, из двух человек, которые находились на борту, один погиб", – сообщил Форостяк.

Второй пилот, по информации "Думской", получил тяжелые травмы. Полиция сообщила, что он госпитализирован.

Четырехместный самолет "Дельфин" – собственная разработка Одесского авиационного завода. Первый полет он совершил в 2010 году. В конце мая 2020 года завод возобновил испытания летательного аппарата.