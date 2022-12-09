В Одесской области автобус столкнулся с грузовиком, есть погибший и пострадавшие – полиция

Один из водителей автобуса погиб Фото: Поліція Одеської області / Facebook

"Этой ночью на затяжном подъеме произошло столкновение между рейсовым пассажирским автобусом Van Hool и грузовым автомобилем Skania с полуприцепом-зерновозом, двигавшимся в попутном направлении в сторону Одессы", – говорится в сообщении.

Вследствие аварии погиб водитель автобуса, который отдыхал. Его напарник, находившийся за рулем, а также четверо пассажиров были госпитализированы с травмами. Водитель грузовика не пострадал.

Открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение).