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В Одесской области автобус столкнулся с грузовиком, есть погибший и пострадавшие – полиция

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Один из водителей автобуса погиб
Один из водителей автобуса погиб
Фото: Поліція Одеської області / Facebook

В Одесской области автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 9 декабря.

"Этой ночью на затяжном подъеме произошло столкновение между рейсовым пассажирским автобусом Van Hool и грузовым автомобилем Skania с полуприцепом-зерновозом, двигавшимся в попутном направлении в сторону Одессы", – говорится в сообщении.

Вследствие аварии погиб водитель автобуса, который отдыхал. Его напарник, находившийся за рулем, а также четверо пассажиров были госпитализированы с травмами. Водитель грузовика не пострадал.

Открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ДТП, полиция, авария, автобус, Одесская область, грузовик
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