В Одесской области девочка погибла в дворовом туалете при попытке достать телефон – полиция

"Девочку без признаков жизни обнаружили сегодня дома в выгребной яме. По предварительной информации сотрудников территориального подразделения полиции, работавших на месте происшествия, ребенок провалился, когда пытался достать мобильный телефон, который случайно уронил, и задохнулся парами канализационных газов", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Тело направлено на судмедэкспертизу.

Полиция опубликовала фото дворового туалета, где нашли погибшую.