В Одесской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибла супружеская пара – полиция

Авария произошла около 10.30 вблизи села Старые Маяки.

"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos, пытаясь объехать препятствие, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим впереди грузовым автомобилем DAF", – говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и его жена, жители Одессы 59 и 56 лет. Водитель грузовика – 30-летний житель Винницкой области – не пострадал.

Решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правила безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.