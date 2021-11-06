В Одесской области напали на депутата одной из ОТГ Херсонской области. Он в тяжелом состоянии – полиция

"Событие произошло в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль супругов, напали на него и нанесли телесные повреждения водителю и пассажирке. Мужчина в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Издание "Думская" сообщило, что пострадавший – депутат Мирненской объединенной территориальной общины, крупный аграрий. Неизвестные остановили Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была жена депутата. Источник в правоохранительных органах сообщил "Думской", что депутату раздробили коленные суставы.